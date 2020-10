Robo en la escuela Bavio: "Estamos muy tristes y preocupados"

Policiales Lo detuvieron dos veces en menos de 24 horas por robar en escuela céntrica

La Escuela Bavio de la capital entrerriana sufrió un nuevo hecho delictivo el pasado fin de semana.La vicedirectora, Belkys López, indicó aque está "muy tristes y preocupados por la situación que vivimos desde el viernes, cuando entraron a robar, rompiendo puertas que son muy valiosas y antiquísimas. Al ladrón lo detuvieron. No había sustraído nada. Quedó 24 horas preso y luego salió" en libertad.Tras ello, regresó a la institución. "Faltó un ventilador, las cortinas, un televisor. Además se llevaron elementos alimenticios, no de una gran magnitud, pero ocasionaron muchos daños", lamentó."Solicitamos la reparación de los daños ocasionados. Apelamos a todos para que la escuela sea arreglada y protegida", expresó tras comentar que tienen alarma pero en un sector del establecimiento.Por su parte, Lorena Acevedo comentó que "tenían más o menos listo lo que querían llevarse, pero por suerte no pudieron completar el hecho delictivo".Finalmente indicaron que las personas que quieran colaborar pueden comunicarse al 156203832.