Paraná celebrará a su patrona con una caravana: Elonce TV transmitirá la misa

Los feligreses de Paraná celebrarán este miércoles a su patrona, la Virgen del Rosario. Debido a la pandemia por coronavirus, este año, la imagen recorrerá las 24 parroquias de la ciudad en caravana y la celebración de la misa será transmitida en vivo por"En este año tan particular, un año mariano nacional, con esta pandemia, la celebración en todo el país se hace de una manera muy especial bajo el lema `María Madre del Rosario esperanza nuestra´. La Virgen es madre por un designio de Jesucristo, desde la cruz que nos dejó a su madre para que sea nuestra madre. La finalidad de la madre es engendrar vida y estar siempre presente; en las familias vemos la presencia de la madre en la vida cotidiana, cuando hay un chico enfermo es la que está siempre al pie de la cama custodiando a su querido hijo", comunicó ael párroco de la Catedral Metropolitana, Eduardo Tánger."La Virgen en este tiempo de pandemia, ya que los hijos no podrán venir a su fiesta, ella como madre saldrá a visitar toda la feligresía para llevarles consuelo y esperanza", anunció el sacerdote al dar cuenta que la imagen "saldrá desde la Catedral a las 9hs hacia la parroquia San Miguel, pasará por Ntra. Sra. del Carmen, irá a Bajada Grande, después seguirá hacia Ntra. Sra. de Guadalupe, Cristo Peregrino y así recorrerá las 24 parroquias de la ciudad de Paraná"."La Virgen como madre quiere que fijemos nuestro ojo en su divino hijo, Jesucristo, porque la misión de María es brindarnos el tesoro de Dios, porque ella puede estar presente en cada uno de nuestros hogares", animó al remarcar: "María quiere llevar consuelo y llegar al corazón de sus hijos para quedarse en cada familia".En la oportunidad, el párroco invitó a los paranaenses "a abrir su corazón y su hogar porque María pasará para recoger sus intenciones y quedará en sus hogares".A las 17hs será la misa presidida por el arzobispo y gracias a la gentileza de, será transmitida en vivo y en directo. "Será una celebración virtual para que los feligreses, desde sus hogares, celebren la eucaristía porque tenemos que respetar los protocolos de distanciamiento", destacó.En la oportunidad, el sacerdote comunicó que "un sacerdote, que realiza su apostolado en Filipinas, obsequió a María una vestimenta de gala para su fiesta -que fue bordada a mano al estilo español- y otra que le pondremos para el resto del año".Desde el inicio de la evangelización María es venerada en nuestra tierra bajo esta advocación. Ya en 1586 se le tributa devoción en Bs. As., siendo por lo tanto una de las imágenes más antiguas en el país.Hoy se la venera en la iglesia de los dominicos, habiendo recibido el honor de la coronación pontificia el 8 de octubre de 1922.La ciudad de Rosario debe su nombre y su fundación a esta advocación, venerada alrededor de 1525 por una pocas familias españolas y aborígenes calchaquíes convertidos y residentes en "Pago de los arroyos", a orillas del Paraná. Esta veneración los impulsa a cambiar el nombre del lugar por el de "Ntra. Sra. del Rosario" o "Capilla del Rosario".Alrededor de la pequeña iglesia -construida en 1746- se nuclea la población y la imagen, reemplazada por otra en 1773, es su centro espiritual. En 1823 es nombrada Patrona de la cuidad y su festividad litúrgica es decretada como día de la fundación de Rosario.El 5 de octubre de 1941, por iniciativa del primer obispo, Mons. Caggiano, es coronada solemnemente y se renueva la elección como Patrona de los rosarinos.Una historia muy similar une a la Virgen del Rosario con la ciudad de Paraná, de la cual también es fundadora y Patrona.Un grupo de pobladores se nuclea en torno a una humilde capilla dedicada a esta advocación y ubicada en un lugar llamado "Bajada de Paraná" a orillas del río. En 1730 se crea allí un parroquia. El P. Francisco Arias Montiel, su primer párroco, propaga la devoción, funda escuelas, pacifica y convierte a los aborígenes. El amor a la Virgen es el lazo de unidad y factor de progreso. El sucesor, P. Francisco Álvarez, deseoso del nombramiento de un patrono o patrona de la cuidad, decide la realización de un plebiscito popular. La elección es entre la Virgen del Rosario, San Miguel Arcángel y Santa Rosa de Lima, realizándose el 1º de enero de 1825 y resultando electa la Virgen del Rosario.Este hecho nos permite tener una idea de la importancia concedida a los patrocinios y la repercusión popular de tales acontecimientos.La Virgen del Rosario está unida a la historia de Paraná y de la provincia de Entre Ríos. Mons. Guilland en 1944 le consagra toda la diócesis y recientemente Mons. Tortolo corona solemnemente a la Patrona de la cuidad.La Virgen bajo esta advocación preside la primera bendición de nuestra bandera, el 25 de mayo de 1812. Patriotas tales como Belgrano, Arenales, Güemes, se cuentan entre sus devotos.La Virgen del Rosario es también venerada especialmente en las provincias de Jujuy, San Luis, San Juan y en Mendoza (cuidad que la venera desde 1590).