Familia perdió todo en incendio: "Necesitan materiales para reconstruir la casa"

Este domingo, ocurrió un incendio en una vivienda en calle Segundo Sombra 2710, en barrio San Agustín, de Paraná. Tras el hecho, las pérdidas materiales fueron totales: la familia se quedó sin casa y sin pertenencias.Alicia Luna, hermana del hombre afectado."En la casa vivían mi hermano que tiene 63 años, la hija y sus tres nietos: uno 10, otro 6 y el más chico de 3. Anoche durmió él en una churrasquera y mi sobrina con sus hijos, en una casita lidera en un colchón. Hace 50 años que vive acá y no quiso dejar su casa, me lo quise llevar conmigo, pero se negó, levantó ladrillo por ladrillo" dijo.Y agregó que "mi hermano es una persona de riesgo, es paciente oncológico y ayer por lo sucedido se quemó la mano, cintura y un poco la cara. La casa está destruida, no le quedó nada".Piden donaciones de chapas, materiales para la construcción y algún albañil que pueda reconstruir la vivienda.Sobre el hecho, comentó que "mi hermano estaba en llamas, cuando mi sobrina se dio cuenta lo sacó como pudo a la calle y volvió por sus hijos que estaban durmiendo. Paso todo en segundo, en la casa de atrás vive otra hija con seis hijos que también salieron todos afuera"."En eso pasa un chico, que era bombero y los ayudó. El escuadrón de bomberos se portó de manera excelente", remarcó.Quien desee colaborar, puede comunicarse al teléfono 154628205 o 154753255.