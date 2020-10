Vecinos de El Morro limpian la barranca y retirarán gran cantidad de chatarra

Vecinos se abocaron a realizar una limpieza en la zona de la barranca ubicada sobre calle Du Gratty al final, en barrio El Morro, de Paraná. Allí sacaron montañas de chatarra.



Luis Godoy, explicó a Elonce TV que "es cuestión de reunirse y empezar a sanear la barranca. La vista es preciosa. Queremos mejorar el lugar para el barrio y para la gente de afuera, que puedan venir a mirar, a tomar mates".



"Queremos mejorar el ingreso de la calle también porque cuando han pasado cosas no se ha podido entrar. Estamos plantando árboles también, despejamos el camino, trajimos tierra nueva. Queremos que el lugar quede lindo a la vista para todos", dijo.



Asimismo, manifestó que "como no tenemos muchos contenedores la gente tira todo a la barranca. Agradezco a Alumbrado Público porque instalaron luminarias en todo el barrio, cambió mucho. Ahora se comprometieron a arreglar las calles".



"La chatarra sacada de la barranca será llevada a un lugar de acopio. La intención no es sacarla y hacer un basural en otro lado. Buscamos que se acopie. Por ahora hacemos esto, luego lo haremos con los residuos inorgánicos que hay. Somos un barrio más y tenemos derecho a la inclusión", finalizó.



Piden no tirar más basura y tomar conciencia de la importancia de tener los lugares limpios. Elonce.com