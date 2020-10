Barrio San Martín: asisten con comida a los vecinos más humildes

Roberto Gómez es presidente desde hace 12 años de la comisión vecinal del barrio

. A la tarea de cocinar en el barrio, la realiza en esta época de pandemia, junto a su familia.que entregaron a los vecinos más humildes de barrio San Martín, que aproximadamente a las 18, comenzaron a llegar a buscar sus viandas.Para este lunes pensaban preparar hamburguesas, pero eGómez contó que esta ex docente, "trabaja en esta tarea junto a otras compañeras para hacer pan para quienes más lo necesitan".En el barrio, la comisión vecinal, aporta su solidaridad tres veces por semana: Lunes, miércoles y viernes, aunque a veces "se nos hace difícil", dijo Gómez. "Dos o tres agrupaciones nos ayudan; no hay muchos recursos por lo que a veces cocinamos un día a la semana", indicó.El resto de los ingredientes es más fácil conseguirlos", dijo.La tarea se realiza con guantes, barbijos y alcohol en gel disponible. Los vecinos que no cuentan con barbijos pueden acercarse al lugar, a buscar, además.