Denunciaron que un colectivo abandonado "obstaculiza el tránsito vehicular"

Un vecino se quejó antepor un colectivo abandonado sobre calle Toscanini, el que según apuntó "obstaculiza el tránsito vehicular"."Hace tres semanas, un domingo, dejaron un colectivo abandonado y no sabemos de quién es", se quejó un vecino, Ramón Bernal, aEl hombre manifestó su preocupación porque, según evidenció, la unidad "está obstaculizando el tránsito al transporte público"."Nos quejamos a los inspectores y llamamos al 911 pero nos dicen que ellos no tienen nada que ver", indicó el vecino."Ese colectivo abandonado nos afecta al tránsito vehicular, porque puede ocasionar un accidente debido a que está estorbando", apuntó.En la oportunidad, también reclamó porque vándalos quemaron un contenedor de basura, y el mismo no ha sido reemplazo por personal municipal.