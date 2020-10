Video: Destacan gesto de policía que ayudó a mujer en silla de ruedas

Janet Mónaco de Gutiérrez fue operada tras una caída. Actualmente debe trasladarse a todos lados en silla de ruedas.La mujer, que vive en Paraná, salió en compañía de su hija y su nieta, ya que debía hacerse curaciones. La situación se complicó cuando debió bajar y subir del auto."Es muy difícil manejarse con una silla de ruedas. En el peor momento apareció un servidor público y me ayudó. La Policía está castigada por la población, siempre le ven cosas malas, pero yo quiero destacar este gesto", relató aEn ese sentido, comentó que "estábamos luchando con la silla, el cordón de la vereda estaba un poco roto. El señor policía tuvo la amabilidad de bajarme del auto primero, cuando llegué, y subirme luego cuando me iba. Estoy muy emocionada con este gesto. Hay que destacarlo y agradezco al policía Leonardo Martínez. Él no pedía ni las gracias, me ayudó porque es verdaderamente solidario"."Es importante destacar a los servidores público, sobre todo en estos tiempos. Las cosas que hacen de corazón valen un montón. Cuidemos a nuestros servidores públicos porque valen oro", finalizó.