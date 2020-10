Quiso cambiar garrafa y se incendió la casa: Familia perdió todo y pide ayuda

Un incendio en una vivienda ocurrió este domingo en horas del mediodía en calle Segundo Sombra 2710, en barrio San Agustín, de Paraná.Susana Griselda Luna, explicó aque "mi papá quiso cambiar una garrafa, perdía gas, estaba el hogar prendido y se prendió fuego todo. Afortunadamente no explotó la garrafa, sino el daño sería mayor. Él se llama Ramón Eduardo Luna. Alcanzó a sacar a los chicos de adentro y están todos bien físicamente"."En la vivienda había seis personas, dos mayores y cuatro menores. Están todos bien, no hubo lesionados. Quedaron todos muy asustados", dijo.Las pérdidas materiales fueron totales: la familia se quedó sin casa y sin pertenencias. Piden ayuda para reconstruir la vivienda y también solicitan prendas de vestir y otros elementos."Se quedaron sin ropa, sin comida, sin nada. Gracias a Dios no les pasó nada pero estamos preocupados porque mi papá es paciente oncológico, perdió sus medicamentos, su documentación, sus tarjetas, todo", agregó.Quien desee colaborar, puede comunicarse al teléfono 154628205.