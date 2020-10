Puesteros piden ser habilitados para trabajar: "Ya no aguantamos más"

Quienes trabajan en 12 puestos de venta de tortas fritas y choripanes en la Costanera de Paraná, este sábado volvieron a instalarse en el espacio que ocupaban frente a la plaza "Petit Pissant", para reclamar a la municipalidad de Paraná que formalmente los habilite para comercializar sus productos."Aguantamos la pandemia pero ya no podemos más", argumentó auno de los puesteros, Ernesto Pianeti."Nos decidimos a venir a armar igual porque la municipalidad no nos da ninguna solución; nos manda a reuniones con Testa, pero ya hace tres meses que nos posterga y ayer nos pusieron un policía en la puerta y no nos dejaron entrar", apuntó.Consultado a Pianeti cómo transitaron tanto meses sin poder trabajar, éste explicó: "En mi familia no tenemos otro ingreso de dinero, tuvimos que deshacernos de un vehículo que usábamos para trabajar y con eso aguantamos unos meses pero ya no se puede más. Debemos impuestos, monotributo, es un desastre y del municipio nadie nos recibe para tener un diálogo"."Este domingo vendremos de nuevo para ver qué pasa porque hace tres meses que estamos reclamando para poder trabajar y no nos dan una repuesta", anticipó el puestero."Con un protocolo, podríamos trabajar lo más bien, manteniendo las distancias y todos con tapabocas. Queremos que nos den la posibilidad de trabajar porque no tenemos ingresos", sumó un joven puestero de nombre Lucas."Hace 17 años que trabajamos de esto, antes en otro lugar y después la municipalidad nos ubicó acá. Siempre trabajamos en orden, dejamos el lugar limpio y lo cuidamos", agregó Sandra Giménez al remarcar que "en algunos puestos, trabajan hasta más de diez personas".