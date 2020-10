"Es tristísimo", lamentó el dueño del "legendario" pool que cerró en Paraná

"Últimamente éramos los únicos y hasta acá llegamos", comunicó a, uno de los dueños del "legendario Metro bar", José Zapata, tras anunciar el cierre del local que recibió a varias generaciones de amigos en estos 22 años.Consultado sobre los motivos que llevaron al cierre del local de calle Gualeguaychú 451, éste explicó: "Fueron una sucesión de hechos, porque en marzo cuando se inició la pandemia, se decidió cerrar las puertas como indicaba el protocolo y desde ahí hasta el viernes pasado, día en el que tuvimos la posibilidad de abrir hasta la 1, pero siete meses fue mucho tiempo para el pago de alquiler, impuestos y demás servicios, y porque le prestamos más atención al pago de los trabajadores, que son los que pagan los platos rotos de esta situación"."Teníamos tres empleados, que son tres familias las que quedan sin trabajo, además de los ocasionales que eran personal de seguridad", indicó al remarcar: "Los incondicionales, hoy me decían que no hay trabajo en ningún lado y ahora esto, realmente los mata"."Lamentablemente no se pudo llegar a ningún tipo de acuerdo con los titulares del salón, nos pidieron el desalojo tras 22 años que hace que estamos acá instalados y siempre habíamos cumplido", indicó.En la oportunidad, Zapata pidió la oportunidad de hacer un paralelismo ante la situación que atraviesan los sectores económicos afectados por la pandemia. "Es como si uno está en el medio del mar y te bombardean de todos lados, porque tenés que pagar alquileres, impuestos, y no hay de donde sacar. La situación es apremiante y ya tocamos fondo", expresó."Lo único que nos queda es llevarnos nuestras 18 mesas que tanto nos costaron porque las compramos con todo nuestro sacrificio", indicó. "Lamentablemente este es el final", sentenció Zapata al agradecer a todos los clientes y amigos que los acompañaron durante estos 22 años en la capital entrerriana. "Es tristísimo, lamentable", finalizó.