Feriantes volvieron a plaza Sáenz Peña: "Estamos más visibles"

Feriantes del Mercado en Tu Barrio volvieron a instalarse en la plaza Sáenz Peña de Paraná. En los puestos se ofrece pastas, panificados, mieles, carnes, salames, quesos, frutos secos, dulces y mermeladas, entre otros productos alimenticios de excelente calidad y precios muy convenientes."Es una gran alegría volver a la plaza después de tanto tiempo. Si bien estuvimos en el predio del Juan L Ortiz, muchos clientes de esta zona no podían ir hasta allá", contó a, Gabriel Cabral de Panificación San Cayetano.En relación a los precios de los productos dijo: "Hace dos meses que cambiamos los precios y estamos viendo que hacer porque hay muchos insumos han incrementado, pero estamos analizando la situación. La ganancia siempre se nos reduce, igual apostamos a vender más".Por otra parte, el dueño de Miel Don Abel, resaltó: "Por esta plaza pasan más personas y estamos a la vista de todos"."Los clientes eligen mucho el té de miel para prevenir enfermedades de la garganta. También compran caramelos y otros productos".En tanto un vendedor de pastas mencionó: "Se está vendiendo muy poco, las personas no tienen dinero"."Los emprendedores estamos más o menos igual, hay días mejores y otros tranquilos, de todos modos, hoy hizo mucho frío y no todo el mundo sale a la calle"