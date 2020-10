Mercado en tu Barrio trabajará con tres puntos de venta en octubre

Será en las plazas Sáenz Peña, Carbó y Elio C. Leyes. El objetivo del Municipio es promover precios justos y accesibles, acercando a los productores locales y los consumidores sin intermediarios. Durante el mes habrá también otras ferias especiales.



Todos los miércoles de octubre los productores y emprendedores estarán con sus puestos y variada oferta de productos en la plaza Carbó, sobre la vereda de Alameda de la Federación; los jueves en la plaza Elio C. Leyes ?en la intersección de las calles Mitre y José María Torres (la continuación de Buenos Aires)?, un lugar donde nunca había estado antes; y los sábados volverán a la plaza Sáenz Peña. El horario, en todos los casos, será de 9 a 14 hs.



La oferta de El Mercado en tu Barrio incluye pastas, panificados, mieles, carnes, salames, quesos, frutos secos, dulces y mermeladas, entre otros productos alimenticios de excelente calidad y precios muy convenientes. Paseo Racedo El sábado 10/10 de 9 a 14 hs se reeditará la feria Paseo Racedo en el tradicional bulevar entre las calles Yrigoyen y Belgrano, con oferta exclusiva de alimentos y patio gastronómico con modalidad para llevar. Día de la Madre El viernes 16 y sábado 17 se realizará una feria especial por el Día de la Madre en la plaza Elio C. Leyes.



El público tendrá la oportunidad esos dos días, de 10 a 18 hs, de recorrer los distintos puestos de productores y emprendedores para elegir un buen regalo para las mamás, hecho en Paraná por manos paranaenses. Habrá también un patio gastronómico.



Las características del paseo Elio C. Leyes permiten un buen control del ingreso y egreso de personas, y, por lo tanto, están garantizadas las medidas sanitarias en este tiempo de pandemia.



En todos los eventos se deberá cumplir estricto protocolo preventivo.