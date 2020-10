Llamado a la solidaridad: Una médica jubilada necesita dadores de sangre

Foto: La médica permanece internada en la Clínica Modelo

La médica genetista jubilada Clara Rivelis, de 81 años, permanece internada en la clínica de calle Buenos Aires de Paraná y necesita dadores de sangre, de cualquier grupo y factor.



Jorge Dupleich, en diálogo con Elonce TV, realizó el pedido a la comunidad.



"Muchos la recordarán, sobre todo parejas que han recurrido a ella cuando no podían tener hijos o porque tenían chicos algún problema de salud. Hoy, con 81 años, la doctora Rivelis está con una serie de complicaciones de salud, que tuvieron su comienzo con un accidente doméstico. Hoy necesita sangre, cualquier grupo y factor", contó.



Piden que quienes deseen colaborar, se presenten en el área de Hemoterapia de la clínica Modelo.



El hombre comentó que "en los grupos de amigos, todos andamos buscando sangre para alguien. Estamos en una edad que no podemos ya donar, no se nos acepta ya, debemos recurrir a la gente más joven. Quiero transmitir esta necesidad. Que se comuniquen y que no tengan miedo de donar".