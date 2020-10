Feria Americana a beneficio de la Fundación Crisálida: invitan a colaborar

Invitan a sumarse a la feria

Desde el lunes pasado "volvimos a abrir para realizar la feria americana, que todos conocen. Estamos de lunes a viernes, de 17 a 19", contó a, Laura Petrucci.Manifestó que siguen el protocolo correspondiente."Hemos seguido ayudando a los chicos del hospital, si bien no podemos acercarnos a ellos personalmente. Llegamos con el refuerzo alimentario a chicos de Paraná y algunos del interior, que es enviado a través de radio taxi y voluntarios", expresó.Colaboran actualmente con 12 familias."La gente nos dona ropa que ya no usa y algunos comercios nos donan ropa sin uso. Siempre pedimos que estén en condiciones, que no estén rotas. Las voluntarias lavan la ropa, la planchan y luego las exhibimos para que la gente pueda acercarse a comprar", detalló Gabriela Méndez, presidenta de la fundación.Pueden concurrir a calle San Luis 435, de lunes a viernes de 17 a 19.