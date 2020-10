Horario de atención, ¿corrido o cortado?: Consultarán la opinión de trabajadores

Representantes de los comerciantes del microcentro paranaense mantuvieron este viernes un encuentro con el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto, en el que trataron cuál será el horario de atención al público que se establezca de cara a la llegada de la temporada estival."Fue una reunión amable pero con posturas encontradas", reconoció Ruberto a. "Los comerciantes defienden su capital y las horas que no trabajan; pero desde el sindicato les advertimos que no han tenido inventiva para atraer clientes en estos horarios", explicó."Tenemos posiciones encontradas porque el sindicato tiene un mandato de los trabajadores, que es continuar con el horario corrido en la franja horaria que fijó el municipio de 9 a 18hs, pero los comerciantes plantean la posibilidad para que, en el verano, abrir en horario cortado y la posibilidad de que si alguien quiere atender en horario corrido, que lo haga de 8 a 20.30hs", detalló el sindicalista.Y continuó: "Al ser un tema controversial, pero porque no somos necios a las temperaturas que se registran en Paraná, a partir del lunes realizaremos asambleas en cada uno de los locales para explicarles a los trabajadores cuáles son las alternativas, a fin de determinar qué postura llevamos a una reunión que, en principio, está prevista para el viernes"."La gran mayoría de los empleados quiere trabajar en horario corrido, para no tener que pagar por cuatro viajes en el día debido a la pandemia, pero también queremos contemplar que los negocios no mueran porque si es así, nos quedamos sin empleados", reconoció Ruberto.Se recordará que como consecuencia de la pandemia, los comercios en Paraná atienden al público horario corrido a partir de las 9 y hasta las 18, mientras que los supermercados lo hacen hasta las 20hs. Los empleados, al verse beneficiados en su rutina diaria, insisten para que se mantenga la jornada una vez que finalice el aislamiento.