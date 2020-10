Fotos: Colectivo se quedó sin frenos y causó impresionante accidente en Paraná

Un impresionante accidente ocurrió este mediodía, en avenida Ramírez, a metros de su intersección con calle Provincias Unidas, de la capital entrerriana,Testigos que se encontraban en el lugar, contaron que el ómnibus que circulaba por calle Provincias Unidas, se quedó sin frenos al girar en la avenida y el chofer perdió el control del vehículo. Por tal motivo,Como consecuencia del siniestro vial la mujer que conducía el auto, sufrió heridas tras el impacto, ya que estalló el vidrio de la ventanilla y le causó cortes.Tras el accidente, el tránsito estuvo interrumpido en la zona, hasta minutos antes de las 13,César, el conductor del colectivo, dialogó con Elonce TV y contó que se quedó sin frenos en el rodado. "No puede hacer otra maniobra. Venía por Provincias Unidas y"El colectivo lo compraron en una subasta de General Roca (Río Negro) y como todavía no me hicieron la transferencia, lamentablemente, no tengo seguro", dijo el conductor del colectivo aEl chofer del camión contó que había ido "andando al mecánico y frenaba perfecto, pero ahora, fallaron los frenos", agregó César.En tanto, Diego, el chofer del camión que fue embestido por el colectivo, sostuvo que "estaba esperando el semáforo el colectivo se quedó sin frenos.y agregó que "el golpe fue fuerte porque lo corrió al camión como un metro, pero por suerte, no pasó a mayores y estamos todos bien", relató."Estoy bien, un poco nervioso nomás, porque