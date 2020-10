Vecinos reclaman por "cloacas reventadas" y falta de recolección de residuos

Vecinos de calle Rondeau al final, en la zona de la Toma Nueva, pusieron de relieve su reclamo por "cloacas reventadas" y otros inconvenientes que padecen en ese sector de la ciudad."No pasan una máquina. Obras sanitarias hizo hace seis o siete meses un pozo de tres metros de profundidad y no lo tapa. Además, tenemos calles sucias, no pasa el recolector y hace siete meses se llevaron los contenedores. Tenemos que quemar la basura en frente. No podemos vivir así. Hay muchas criaturas acá. Es un peligro", expresó Raúl Piacenza en declaraciones aPor su parte, Carlos Rivero señaló que, a pesar del mal estado de la calle, "los fines de semana esto es una avenida por la cantidad de gente que viene al río o a la bajada de lanchas. A esto hay que sumarle el yuyal que tenemos. Ya hemos hecho reclamos, pero no obtenemos reclamos".Acotó que "no toman conciencia del daño que están haciendo" y aseveró que "hay agua servida que va por un arroyo entubado y sale a pocos metros de la toma de agua".Piacenza dijo que la falta de recolección hace que se formen minibarusales "y la gente no tiene otra salida que quemarlos, además de que el monte está muy sucio", afirmó."Aparecieron terribles arañas y víboras", alertó a finalmente Rivero.