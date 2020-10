Mes Concientización sobre Cáncer de Mama: La importancia del diagnóstico precoz

Consejos para un diagnostico precoz

En el mes por la prevención del cáncer de mama, la médica oncóloga Verónica Vílchez, bregó por dejar de vincular a la enfermedad con la muerte, e hicieron hincapié en la prevención para llegar a un diagnóstico a tiempo. La doctora dialogó con"Es importante que hayan tomado todo el mes de octubre para concientizar sobre el cáncer de mama, que es la patología oncológica mas frecuente en las mujeres, y la principal casa de muerte por cáncer", explicó la doctora."A través de la concientización y la prevención, sabemos que podemos brindarles herramienta a la población para que puedan realizar su diagnóstico precoz y de esta manera podamos lograr una mayor curación", dijo.Las recomendaciones mundiales para un diagnóstico rápido, indican que "se deben realizar un control ginecológico anual, que tiene que incluir el papanicolaou y la mamografía a partir de los 50 años, para toda la población. De igual manera, es necesario una consulta con su médico, porque hay mujeres que tienen antecedentes familiares, y en ese caso baja la edad en chequeos anuales".Es importante "para que la mujer tome contacto con su propio cuerpo, visibilice las mamas y tomé en cuenta eso para ir a un control. Debe conocer sus órganos y poder tener un control en nuestras casas, pero eso no reemplaza el control anual que tiene que hacer el ginecólogo. Es un llamado de atención, un registro de nuestro propio cuerpo", indicó."Durante la menstruación, las mamas están más inflamadas y puede haber áreas con mayor densidad, pero eso tiene que ser un motivo para que asistan a los controles si surge alguna duda. Desde ese lugar es muy importante el auto examen".En relación a esto, agregó que "nunca está de más informar, por eso es tan necesario espacios en los medios de comunicación, ya que son los comunicadores. Uno siempre piensa que no le va a tocar y que pasa en otros lados. Visibilizar el problema nos permite acceder a un diagnostico precoz y eso permite que se puedan curar más mujeres"."Todavía falta concientizar, pero desde hace cinco años atrás a hoy, avanzamos un montón. La población es consciente de lo que es un diagnostico precoz", mencionó.Al ser consultada sobre la edad promedio de pacientes con este tipo de cáncer, Vílchez, explicó que "uno de los factores de riegos no modificable es la edad, se sabe que, a mayor edad, mayor riesgo. Por eso los controles se hacen a partir de los 45, 50 años depende de la guía que uno lea, porque a partir de esa edad el riesgo se incrementa".En tanto a los factores de riego modificable, comentó que "tiene que ver con el estilo de vida, las terapias de reemplazo hormonal, que no son los anticonceptivos. El exceso de peso también puedo influir, estrés, falta de ejercicio físico. Esto es aplicable para todos los tipos de cáncer y para patologías cardiovasculares"."Las consultas con el ginecólogo, a partir del inicio de las relaciones sexuales, deberían ser anuales, sin importar la edad, ya que el Papanicolaou se tiene que realizar todos los años, para prevenir el cáncer de cuello de útero. Eso tendrían que ser un enganche para que las mujeres asistan a los médicos", reflexionó.En ese sentido, remarcó que "es necesario tener un ginecólogo de confianza, que ante cualquier duda puedas acudir rápidamente. Los síntomas que una mujer puede notar, es algún nódulo por el autopalpado, secreción por el pezón, retracción del pezón, enrojecimiento de la mama o de un área"."Pero muchas veces estos signos, para nosotros ya son tardíos. Queremos llegar mucho antes que esos síntomas. Los tumores menores a 1cm que se diagnostican, tienen un 90% de probabilidad de curarse. Ese dato es que el nos da la bandera de la prevención", señaló.Al finalizar, la doctora invitó a la población a realizarse los controles anuales, tanto a mujeres como hombres. "A partir de los 50, la visita al gastroenterólogo es muy necesaria".