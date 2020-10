Comenzó a practicarse el Futbol Metegol: Cómo es el protocolo que implementan

A partir del 1 de octubre volverán a funcionar las canchas de futbol 5, pero bajo modalidades muy distintas: Se podrá realizar sin tener contacto físico entre los integrantes."El juego es dinámico, los jugadores se cansan bastante, además le están agarrando la mano de nuevo. Es una buena alternativa para arrancar, además no hay contacto físico", expresó aAlejandro, encargado de un complejo de canchas de futbol 5.El juego "son como dos rombos, está el arquero junto a un defensor, donde tiene una zona de más de 3 metros para moverse. Después está el atacante, le siguen dos mediocampistas, otros dos más y un atacante del otro arquero y un defensor", dijo.Cada jugador tiene un área donde no puede pasar los límites y debe jugar en ese espacio."Todavía hay un poco de desconocimiento hacia el juego, porque muchas personas que llaman y preguntan cómo es, no les convence. Entendemos que no es lo mismo que un partido de futbol normal, pero se puede hacer divertido", explicó.Sobre el tiempo de juego, comentó que "son de 55 minutos, yo tengo tres canchas, pero los turnos en cada cancha inician con 15 minutos de diferencia, para que no se crucen. Los chicos tienen que venir vestidos, les tomamos la temperatura y llenan una planilla con los datos del equipo. Además, de la higienización de manos y pies, como en todos los lugares. Deben ingresar y retirarse con barbijos, y en el caso que lo deseen pueden jugar con el tapaboca puesto"."El deporte es salud, creo que esta opción esta buena para que comiencen a moverse despacio", finalizó.