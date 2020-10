Tourette: "Es muy difícil vivir con el síndrome", dijo joven con esta patología

Nicolás Cejas nació y convive con el síndrome de Tourette, aunque recién lo diagnosticaron a los 19 años. Con el objetivo de visibilizar esta patología y ayudar a otras personas que lo tienen y quizás no están diagnosticadas, decidió crear laAgrupación Síndrome de Tourette en Entre Ríos.En diálogo con el programa A Media Mañana de Elonce TV, contó que "es una enfermedad mental rara, neurológica, que afecta diversos factores. Lo que se ve, que tienen que ver con tics o espasmos fuertes y lo más difícil es lo que no se ve, que son los trastornos obsesivos compulsivos, la falta de atención por los mismos movimientos y espasmos. Todo ello trae además problemas con el desarrollo social"."Últimamente me había encerrado y peleado tanto con mi síndrome que no me animaba a salir a la calle. También te genera cuadros de depresión y los espasmos generan dolor y mucha ansiedad", agregó.

Es muy difícil vivir con el síndrome

Tras ello, indicó que "es una enfermedad bastante compleja, que aún no tiene cura, y se utilizan psicotrópicos para atenuar la ansiedad y el desequilibrio emocional. Se evalúa un tratamiento con aceite de cannabis y existe una operación en el cual se implanta un neuroestimulador en el cerebro que opaca el movimiento, pero se hace en personas con patologías muy graves".Cejas indicó que "no puedo tener una vida normal como quisiera, muchas veces los movimientos me impiden hacer cosas, pero en este momento la patología se ha agravado". Y agregó que muchas veces en su trabajo hacía grandes esfuerzos para parecer "una persona normal" y evitaba esos movimientos lo cual, tras la jornada, terminaba siendo peor. "Las personas con discapacidad tenemos derecho a trabajar y tenemos talento", indicó.A nivel mundial 1 de cada 1000 personas padece Síndrome de Tourette.Martín dejó su celular, 3436235009, para quienes quieran comunicarse con él.