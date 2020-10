Vecinos reclamaron por un caño de agua que lleva roto más de cuatro meses

Vecinos de calle Vieytes al 1700 reclaman por una gran pérdida de agua que afecta la entrada de una vivienda."Estamos con este reclamo desde el 20 de mayo, llamé muchas veces al 147, y ellos manifiestan que derivan la solicitud a Obras Sanitarias, pero nadie viene a arreglarlo", dijo una de las vecinas, Marina, a"Cada vez el pozo se agranda más y pierde mucha agua. Siempre tuvimos buena presión, pero ahora nos dimos cuenta que ya no es así", sumó.En este sentido agregó: "Con el tema de la pandemia nos meses pasan, el pozo se agranda, me dificulta la entrada a mi casa y ahora nos estamos quedando sin agua".Según informó la vecina, ella junto a su marido habían buscado profesionales particulares para reparar la pérdida: "Cuando comenzaron a cavar se dieron cuenta que el caño del agua potable está por encima de la cloaca, y no pudieron seguir"."Duele que uno paga los impuestos apenas cobra y vemos que no todas las obras se hacen, nos piden que cuidemos el agua, pero acá hay un caño roto que pierde agua potable", culminó.