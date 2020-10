Día del Adulto Mayor: "La sociedad no debe olvidarlos, necesitan contención"

En el Día del Adulto Mayor, el hogar Madre Teresa de Calcuta, decoró sus instalaciones y agasajó a los residentes."Estamos muy satisfechas de poder servir a la comunidad y especialmente al adulto mayor en situación de calle, que es el que más necesita de todos nosotros", resaltó aNora Córdoba, encargada de la institución.En este sentido resaltó: "Tenemos 12 personas alojadas, y por la pandemia no pueden ingresar más adultos mayores".En cuanto a las actividades que realizan dentro de la institución dijo "tienen mucha contención, hay psicólogas, programas de rectoraras, tienen charlas y demás"."Debemos tratar de insertarlos nuevamente en la sociedad, son personas que vienen con una mochila muy pesada porque muchos han perdido todo", mencionó Córdoba.Y declaró: "En muchos casos los familiares los traen acá y se olvidan que están en la residencia".Además, contó que "hay residentes que venden plantas y bolsas. Todos estaban acostumbrados a salir diariamente y ahora es complejo"."La sociedad no deben abandonar a los adultos mayores, porque tarde o temprano todos llegamos a esa edad. Hay que tenerles paciencia porque vuelven a ser chicos, no deben abandonarlos, por lo menos que los llamen", culminó.