Día veraniego en la ciudad: Los paranaenses disfrutaron las playas del Thompson

Sociedad Bajará la temperatura pero las lluvias serán escasas en gran parte de Entre Ríos

"Se puede tomar sol"

Playas limpias

El Servicio Meteorológico Nacional marcó a las 17 horas, una temperatura de 32º en Paraná, una de las jornadas más calurosas que se registraron hasta el momento.A las 5.30 de este miércoles, el organismo renovó la alerta por tormentas fuertes para parte de Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Por ese motivo, los paranaenses salieron a disfrutar el día, ante la posibilidad que lleguen las lluvias y deban resguardarse en sus hogares.En las playas del Thompson, las cámaras de, captaron diferentes momentos:Siempre manteniendo el distanciamiento social y las medidas de higiene impuesta por el coronavirus.Desde el municipio confirmaron a, que "está habilitadas las playas para tomar sol. No está permitido el ingreso al agua, eso esta terminantemente prohibido".Y agregaron que "Se puede tomar sol, pero aún no está finalizado el trabajo de los sombreadores, ni duchas"."Aproveche el día, vengo seguido a la playa, y está mucho más linda que el año pasado", comentó a, una vecina de la ciudad que se encontraba en soledad disfrutando la jornada."Todos los días salgo a andar en bici y después me siento un rato en la arena a disfrutar del sol. Fue bastante complicado estar encerrado, ahora podemos disfrutar un rato", agregó.Luego, la llegada de un frente frío dará lugar a un marcado descenso, que haría que hacia el fin de semana haya mínimas de dos y tres grados en Entre Ríos.Según se pudo ver,El intendente Bahl, recorrió, hace unas semanas, los distintos balnearios de la ciudad de cara a la eventual temporada estival. Es que la habilitación de las playas y reactivación del turismo dependerá de la evolución que tenga la pandemia por coronavirus."Desde agosto trabajamos, primero en el Thompson, y en el balneario municipal, ampliando las playas porque aprovechamos que el río bajó y luego que se secó la costa para llegar bien al borde del río y sacar toda la basura, hierros, palos y árboles", explicó Bahl a