Paso de Quino por Paraná: "Tenía gran humildad. Era un grande, él y su obra"

Video: Honrado en la universidad y aplaudido en la plaza: Recuerdo de Quino en Paraná

Su personaje más conocido, Mafalda, lo catapultó a la fama.El 4 de septiembre de 2009Fue declarado huésped de honor por la Municipalidad y fue ovacionado por grandes y chicos en la plaza Alberdi.De la misma manera agregó. "Cuando lo homenajeamos, él decía no entender tanto porqué se lo homenajeaba, refería que no había hecho nada para merecer semejante homenaje".Al consultársele en el momento de su visita a Paraná, "qué diría Mafalda sobre el contexto que se vivía, Quino dijo: 'ella ya dijo todo lo que tenía que decir'"."Cada uno de sus amigos, representaba algo de la cotidianeidad, del momento, de lo cultural, del momento más hacia la familia tradicional o la más liberal. Era un grande, tanto él como su obra. Un gran dibujante", refirió Arito.En el discurso que da en Paraná, en la universidad, "él decía, 'no entender por qué tanto reconocimiento, tanto homenaje' y mencionó asegurando: 'yo que fui a la universidad y la dejé, me siento un poco monaguillo ungido en Papa'".