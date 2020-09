En el mes en Dislexia, proponen iluminar los edificios públicos de la provincia

El jueves 1 de octubre es el Día Provincial de la Concientización de la Dislexia y las Dificultades Especificas del Aprendizaje, pero el 8 es día iberoamericano, en donde proponen iluminar los edificios públicos de color Azul Turquesa en apoyo a visibilizar la dislexia.



"Estos tiempos son difíciles para los chicos que tienen dificultades para el aprendizaje. Por suerte tenemos la ayuda de las tecnologías que nos facilitan lo educativo", expresó a Elonce TV María del Luján Maccarrone, de la Asociación "Los sueños no se leen. Dislexia Entre Ríos".



"Seguimos trabajando, creando lazos con otras instituciones y asociaciones de otros lugares, en el país y el mundo. Solicitamos que se establezca un día fijo para conmemorar Dislexia y las Dificultades Especificas del Aprendizaje, ya que puede coincidir con otro día y este tema tan importante queda tapado", dijo.



Y agregó que "es un continua hacer y rehacer, seguimos trabajando como podemos, desde el lugar en el cual nos encontramos. En este tiempo de pandemia, es necesario que los padres estén en conocimiento de las dificultades que tiene sus hijos, porque van a ser ellos quienes puedan llegar a verlo".



Al respecto, indicó que "es importante que sepan que existen dificultades que se manifiestan en la escritura primero y luego la interpretación de la lectura. El diagnóstico temprano es muy importante, por eso insistamos tanto en eso desde la Asociación como un derecho, porque esto implica a que el niño tenga acceso a las adecuaciones. De esa manera se evitaría problemas en la autoestima, que juega un rol muy importante en el individuo".



"Nosotros queremos prevenir y detectar en edades tempranas, para que se pueda diagnosticar. La dislexia no se va, está presente a lo largo de la vida de las personas afectada", indicó.



Al respecto dijo que "el 15% de las personas padecen de dislexia, disgrafia, discalculia. En Argentina no hay una investigación que indique la cantidad de personas diagnosticadas".



Al finalizar, comentó que "el 8 de octubre día iberoamericano de la dislexia, por ese motivo se iluminaran los edificios públicos de Azul Turquesa en apoyo a visibilizar la dislexia. El Consejo General de Educación, nos contestó que lo iluminaran, esperamos que otros edificios de la provincia nos respondan".



Los padres deben conocer, comprender y dimensionar la condición de su hijo para poder

acompañarlo en su trayectoria escolar. A su vez, es fundamental la capacitación docente, para acompañar y aplicar estrategias que respete la individualidad de su condición. Y que la sociedad toda conozca la existencia de esta dificultad.



Para comunicarse con la Asociación, se pueden comunicar a través de sus redes sociales.