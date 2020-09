A partir de este jueves se podrá jugar Futbol Metegol: Qué es y cómo se practica

Tras seis meses que las canchas de fútbol permanecen cerradas, a partir del 1 de octubre volverán a funcionar, pero bajo modalidades muy distintas: Se podrá realizar sin tener contacto físico entre los integrantes.Debido a esta nueva modalidad, los propietarios de las canchas tuvieron que adaptar los espacios y de marcar los sectores donde cada jugador podrá permanecer."El formato futbol 5 metegol consta de que cada jugador tenga su cuadrante en el cual se realizan pases sin mantener contacto físico con el resto de los integrantes", contó, Agustín Lutti, el representante de un complejo de canchas de futbol 5, aEn este sentido, señaló que "La recepción no ha sido muy buena porque no es la misma esencia que el juego tradicional, pero apostamos a esta nueva modalidad".Según relató Lutti, su complejo de canchas es muy nuevo y debido a la pandemia nunca pudieron abrirlo, "nos toca reinventarnos, abrimos como bar hace un mes y ahora vamos implementar una nueva modalidad", sostuvo.Cabe estacar que este nuevo juego se basa en dos equipos de 5 jugadores (10 personas en total) y a cada participante se le asigna una zona determinada. Si bien se podrá mover por el rectángulo que le pertenece, el jugador, pero no tiene permitido salir de esos límites. De allí el término de metegol humano.Sobre los protocolos de seguridad, Lutti, indicó "cada uno deberá salir de su casa ya cambiado, habrá personal que asesorará a cada equipo sobre los cuidados y cada jugador debe completar una declaración jurada online para tener una constancia" Además explicó que no tienen permitido usar los baños.En cuanto a la demanda de turnos, resaltó: "Sin abrir teníamos un 100 por ciento de los turnos asignados, y ahora con esta nueva modalidad tenemos un 20 por ciento"."Invitamos a todos a lo prueben, hay que adaptarse, el fútbol va a demorar en volver. Lo positivo es volver a tocar la pelota y si uno quiere lo puede hacer dinámico", resaltó.Al finalizar Lutti, manifestó: "El lunes comenzamos con entrenamientos sin contactos físicos, haciendo que los jugadores vuelvan al rodaje"