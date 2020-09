Polo Obrero reclamó asistencia alimentaria: La respuesta de Desarrollo Social

La respuesta al reclamo

Integrantes de Polo Obrero se manifestaron este miércoles frente al municipio de Paraná en reclamo de asistencia alimentaria para comedores y merenderos. Desde Desarrollo Social explicaron aque tras un encuentro, acordaron llevar respuestas a familias "en situaciones de extrema vulnerabilidad y urgencia"."Es una miseria el refuerzo que nos dan para comedores, no nos alcanza para cocinar. Y queremos que inscriban a seis merenderos más, para ayudarlos, así como ayudan a los merenderos de su partido político", apuntó auna de las referentes de Polo Obrero en Paraná, Gisela Acevedo."Y que los cocineros sean reconocidos, porque su tarea es esencial, ya que gracias a ellos comen un montón de familias", agregó."En asamblea se decidió movilizarnos al municipio, porque no se nos está ayudando en nada para asistir a comedores y merenderos. Hace tiempo que pedimos para que inscriban nuestros merenderos, y la respuesta que nos dan es que no tienen presupuesto pero sí tienen para emplear a policías y comisarios con altos sueldos", apuntó Isaías Larrea, otro de los jóvenes que integra el movimiento."El refuerzo que nos dan es una vez por semana y es una miseria", sentenció al dar cuenta que se trata de "cuatro cajas de puré de tomate y ocho de polenta". "No nos dan carne y verduras frescas que es lo que más necesitamos para seguir adelante", reclamó.Tras la protesta con corte de calles en el microcentro, el secretario municipal de Desarrollo Social, Nicolás Mathieu, recibió a tres de los representantes del movimiento."Se acordó que ellos relevarán cuáles son las familias que están necesitando asistencia y en qué barrios de Paraná consideran que se necesitan nuevos merenderos para que nosotros evaluemos, y en caso que así ocurra, hacer todos los esfuerzos para subsanar la situación", comunicó a"La situación social es complicada, pero hay que entender que los recursos son limitados y siempre se intenta asistir a todos los grupos. Polo Obrero reclama asistencia alimentaria, tanto en módulos como el aporte para merenderos y comedores", explicó Mathieu."Hay 130 merenderos que todos los miércoles retiran la chocolatada por calle Colón, 120 comedores a los que todos los viernes se les hace una entrega de mercadería, además de la entrega de módulos que se realiza en calle Colón diariamente, es decir que existe la asistencia alimentaria de parte del municipio", aseguró.Según informó Mathieu, para evitar la concentración de personas en calle Colón, se estableció un turnero digital, lo que hace que "no haya demoras para retirar un bolsón pero si posiblemente quien hoy pide su turno, no lo tenga inmediatamente". En ese sentido, comunicó que "se acordó un canal de diálogo abierto para detectar situaciones de extrema vulnerabilidad y urgencia para que esa respuesta no se demore tanto".Finalmente, explicó que "para acceder al módulo alimentario de 12 productos secos, la persona no debe percibir ningún ingreso, pero sí pueden ser beneficiarios de la Tarjeta Alimentar o de la Asignación Universal por Hijo".