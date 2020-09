Realizaron controles nocturnos preventivos de tránsito en Paraná

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en Avenida Ramírez, antes de la intersección con las 5 esquinas. El control estuvo a cargo de Cuerpo Único de Inspectores de Tránsito junto a personal del 911."Estamos realizando controles preventivos en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana, y rutinarios de mañana y de tarde. En general las personas circulan con los papeles correspondientes y al día", expresó aJonathan López."Se pide el uso del barbijo, si alguno no lo tiene puesto, nosotros hacemos un llamado de atención, no los podemos obligar. También, pedimos carnet, tarjeta verde o azul y seguro al día, el cual puede ser en papel o digital", dijo.Y agregó que "las personas suelen responder bien y con tranquilidad, en caso que suceda lo contrario, nosotros tratamos de tranquilizarlos, pero si eso no pasa, intercede el 911, que siempre nos acompaña en los operativos".