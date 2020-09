Con presencia de fieles y caravana, se vivió la Fiesta Patronal de San Miguel

"Imitar a los Ángeles"

Cada 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, la provincia celebra la Festividad de su santo patrono. Este año, con motivo de la pandemia, la Santa Misa se realiza con una concurrencia menor de fieles y al aire libre.Elonce TV transmite desde las 16, la celebración de la misa en honor al patrono de Entre Ríos, que se lleva a cabo al aire libre, en la plazoleta de Iglesia San Miguel de Paraná.Unos 100 fieles participan de la misa, con medidas de distanciamiento y portando barbijos, supo Elonce. Luego, a las 17 la imagen del santo recorrerá los barrios de la zona.En la homilía, el Padre Alejandro Patterson, hizo referencia a la presencia de los ángeles en nuestras vidas, desde el momento del nacimiento y dijo que en esta jornada "podemos pedir a San Miguel que nos ayude a imitar a los ángeles en su virtud fundamental: centrar nuestra vida en Jesucristo y no en nosotros mismos"."Hoy tenemos la oportunidad de pensar sobre estos aliados espirituales, los ángeles, que Dios nos ha regalado para ayudarnos en nuestro camino difícil hacia nuestra patria eterna en el cielo. No somos criados para vivir eternamente en Entre Ríos, estamos acá por un tiempito nada más"."San Agustín escribió que el nombre de ángel indica su oficio no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza te diré que es un espíritu y si preguntas por lo que hace te diré que es un ángel, el oficio de estos espíritus es ser mensajeros de Dios, que obra a través de sus criaturas y quiere compartir con nosotros lo que hace; quiere que continuemos y mejoremos su creación y por eso los ángeles tienen también una participación haciendo este mundo más de Dios"."Los ángeles obran discretamente en nuestras vidas porque son muy humildes y todos los servicios que hacen a escondidas en nuestras vidas tienen sus orígenes en el amor de Dios por nosotros. De vez en cuando es justo apreciar y valorar lo que hacen por nuestra verdadera felicidad. Los ángeles saben mucho mejor que nosotros mismos cómo somos".Sobre el final de la homilía, Patterson expresó: "Podemos pedir a San Miguel ayudarnos a imitar a los ángeles en su virtud fundamental: centrar nuestra vida en Jesucristo y no en nosotros mismos. También debemos pedir que no olvidemos que pertenecemos a Dios para siempre, en alma y cuerpo"."Dios es quien nos glorifica y muchos se equivocan buscando la grandeza de una manera equivocada, en las riquezas, en el poder, en la fama, todas maneras falsas de ser grande"."Pedimos a San Miguel defendernos, porque sabemos que la vida no es un paseo por el parque, es una batalla, defiéndenos en esta batalla, no nos dejes olvidar que uno de los ángeles están encomendados por Dios para cuidar a cada uno de nosotros. Pedimos a San Miguel que podamos redescubrir nuestra importancia y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros".