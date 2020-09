Feriado provincial: Paranaenses disfrutaron de actividades al aire libre

Como cada 29 de septiembre Entre Ríos celebra la festividad de su patrono, San Miguel Arcángel, en esta fecha que se estableció como feriado provincial, no hay actividad de bancos, administración pública, comercios a elección y colectivos con frecuencia reducida.Este martes, muchos paranaenses se acercaron a la costanera baja de la ciudad para disfrutar del clima agrandable que acompañó durante la primera parte del día.registró familas, grupos de jóvenes y adultos mayores realizando diversas actividades en esa zona de la ciudad."Salí a caminar después de 15 días y necesitaba hacer ejercicio. Además, disfruto mucho los paisajes que tenemos en Paraná", dijo un hombre que se encontraba en la zona de la costanera, aY resaltó: "Soy escoces, estoy acostumbrado al viento y vivo acá hace muchos años. Me vine a Paraná porque me interesa la condición espiritual de las personas"."Estoy vinculado a la Iglesia evangélica, recorrí todo el país y siempre vuelvo a Entre Ríos porque lo disfruto mucho", añadió.Consultado sobre las normas de autocuidado dijo "las cumplo, aunque creo que es un poco exagerado en algunos casos".Por otro lado, un hombre que se encontraba paseando en la costanera resaltó "es un día muy lindo, hay que aprovechar a caminar, es muy bueno para la salud y no nos podemos privar de estas actividades"."Es fundamental caminar, estimula la parte cerebral", mencionó.En tanto una mujer que se encontraba realizando actividad física señaló: "salimos caminar en familia para distraernos de la vorágine diaria, además sacamos a pasear el perro".