Cementerio de San Benito: "Tenemos dos o tres difuntos con Covid por semana"

El administrador del Cementerio Parroquial de San Benito, Omar Hilliairet indicó que "por semana tenemos dos o tres entierros por la pandemia. No vienen muchos familiares. Suelen concurrir siete u ocho. El protocolo dice que más de 12 personas no pueden ingresar, pero no vienen muchos porque ellos mismos se cuidan".En declaraciones a, manifestó que el personal está provisto de todos los elementos necesarios para resguardar su seguridad sanitaria, al tiempo que comentó queAcotó que el promedio anual de fallecidos que ingresan a dicho cementerio ronda los 180 o 200. Comentó que en la actualidad"Lamentablemente se están incrementando y hemos tenido varios últimamente", expresó."Nos vamos capacitando día a día, además de comunicarnos con el resto de los cementerios. Tenemos un buzo especial que cuesta 1.000 pesos y es descartable. Cada entierro tenemos que usarlo y después tirarlo a la basura. Ese es el protocolo general para los difuntos con Covid", manifestó.Por otra parte, dijo que hay un sector denominado Cura Brochero que "está destinado para indigentes. A través de Acción Social del Municipio ingresan a este lugar".Además, señaló que en el cementerio "tenemos unos 200 nichos disponibles, pero se van haciendo nuevos. Se van ocupando y se van construyendo".Hilliairet expresó que no hay un velorio y despedida del ser querido. "Quien fallece de Covid, llega acá, todo cerrado, los familiares están cinco minutos y se lo entierra. Ha cambiado y el duelo no es el que corresponde. Será un tema para los psicólogos, pero nos estamos adaptando a este sistema nuevo".El cementerio estableció nuevos horarios para visitas y atención en la Administración. Los mismos son: De lunes a domingos de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 horas.