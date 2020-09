Automóvil y moto chocaron en la intersección de dos avenidas

La moto quedó debajo de un auto

Un accidente de tránsito ocurrió en Avenida de las Américas y Avenida Ramírez, de la ciudad de Paraná. Una moto 250 cc. chocó en la parte trasera a un automóvil Gol y terminó debajo del vehículo que venía detrás.El conductor del auto dijo aque "estaba esperando que el semáforo de verde, cuando pasa eso doblé y se dio el choque con el muchacho que venía en moto. Yo venía con mi familia, por ahora estamos todos bien".El conductor de la motocicleta sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital San Martín.Por otra parte, el marido de la conductora del auto Toyota Etios que venía detrás del Gol, expresó que "ella está bien, venía asustada, venía con las nenas atrás, pero están todos bien. Desde que se inauguró la obra nunca habíamos pasado por acá. Mi mujer iba detrás del Gol, estaban en el semáforo, dio verde y pasaron. El Gol dobló a la izquierda, algo que no sabíamos que no está permitido, y la moto, a la que también le había dado verde, chocó en la parte transera. El motociclista quedó debajo de nuestro auto, que también iba doblando a la izquierda como el Gol"."Esta zona es difícil. Hay bicisenda, las bicicletas no van siempre por la misma. Las colectoras tienen otra velocidad. Los semáforos son nuevos, hay que acostumbrarse", agregó.Desde la Policía indicaron aque "en el lugar hay muchos accidentes porque hay muchos semáforos y la gente no se acostumbra todavía".