Mujer que iba a ir a Colón caminando a ver a su hijo consiguió que la lleven

Patricia vive en Paraná y había iniciado una campaña para poder llegar a la ciudad de Colón y pasar el Día de la Madre junto a su hijo Martín. Como no funcionan los colectivos, la mujer había decidido ir caminando.



La solidaridad no tardó en llegar y se ofrecieron a llevarla y buscarla cuando desee. "Estoy re contenta. Hay gente tan maravillosa. Un matrimonio se comunicó conmigo y me hicieron una propuesta. El día 16 de octubre, bien tempranito, me van a buscar y me van a llevar a Colón. Ellos se vuelven en el día. Luego yo cuando me quiera volver les debo avisar y ellos van y me buscan", contó a Elonce TV.



En ese sentido, manifestó que "agradezco a Leticia y Alejandro. Son una pareja joven, tienen cinco hijos, un nietito y otro por nacer. Son gente hermosa. Viven por sus hijos, tienen un gran corazón de padres, saben lo que se siente cuando uno tiene un hijo lejos. Eso los motivó a ayudarme. Hablé con ellos y me cayeron muy bien. Mi hijo ya lo sabe. Yo les voy a conseguir unos presentes para darles en agradecimiento".



"Cobro una pensión muy pequeña, con eso pago los servicios y con lo que me sobra, que es muy poco, no puedo vivir. Lo que hago es comprar una bolsa de harina de 50 kilos y algunos insumos. Durante el mes hago pan casero, budines, piroks, y salgo a vender", relató.



Dijo que "soy muy amiguera y ahora sumé dos amigos más, siempre quiero tener contacto con ellos". Elonce.com