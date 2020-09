La Municipalidad y UNER presentaron Programa de Acompañamiento a la Universidad

Acompañamiento de la Municipalidad



El evento se llevó a cabo en el Teatro Municipal "3 de Febrero" de la ciudad de Paraná, y fue transmitido por Canal 20 UNER a través de YouTube.Del encuentro participaron, el rector de la Universidad, Andrés Sabella, el intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bahl, entre otras autoridades."El programa de acompañamiento de la UNER, está pensando en función de acompañar el cierre de ciclo de nuestros estudiantes entrerrianos. En ese sentido, la universidad junto al Consejo General de Educación, entendió que es necesario modificar algunas de las acciones que se realizaba tradicionalmente vinculado al ingreso universitario", expresó arector de UNER, Andrés Sabella."Anticipamos la pre-inscripción a la universidad y ofrecemos algunas actividades adicionales que permitan complementar la preparación de los estudiantes para el ingreso universitario. Por ese motivo, el mes que viene, comenzamos a brindar algunas herramientas formativas para aclarar dudas sobre el proceso de estudio. También, hay charlas de orientación vocacional, para los alumnos que todavía no saben que estudiar, para que en noviembre puedan inscribirse algunas de las carreras de UNER", dijo.Y agregó que "a partir de hoy, comienza la posibilidad de que nuestros estudiantes pre-ingresen a la Universidad, y comiencen a desarrollar actividades que tiene que ver con la orientación vocacional y las TIC´s, es decir con el manejo de los campos virtuales".En relación al proceso de la articulación del nivel medio con el universitario, el Rector dijo que "siempre fue una preocupación para las institucionales universitarias del país. Si bien es una problemática particularizada por la pandemia, en el caso de la UNER, es algo que vino para quedarse. Necesitamos de la articulación con el CGE y de establecer políticas que faciliten y mejoren los indicadores que registramos en las universidades, en los primeros años educativos".PAU ofrecerá charlas dirigidas a los estudiantes del último año de escuelas secundarias para acercarlos a los estudios de nivel superior. Brinda apoyo en módulos disciplinares de repaso: Ciencias Naturales (Química y Biología); Matemática; Lengua; Ciencias Sociales. Además de talleres, conversatorios, exposición de relatos de graduados y estudiantes, actividades de lectura y producción.Al respecto mencionó que "el proceso de virtualización en la UNER, lo consideramos exitoso, más allá de las dificultades que tuvimos con los problemas de conexión que se presentaron. En los alumnos ya insertos en la universidad, los niveles de aprobación de materia y cursado fueron más altos que en la prespecialidad"."En los alumnos ingresantes, la situación es más complicada ya que estamos con alumnos que no han conocido la universidad. Estamos realizando una evaluación de la situación, pero llevamos adelante políticas concretas para disminuir el impacto", señaló.Para poder inscribirse a las charlas, dijo que "el proceso es muy sencillo, hay que ingresar a la página www.uner.edu.ar a la parte que dice Ingreso 2021. Ahí tiene dos opciones, la primera es la de inscribirse a una facultad, si es que el alumno ya sabe que va a estudiar, o inscribirse en el programa".El recorrido lo harán acompañados de docentes y facilitadores, especialmente abocados a esta tarea.Al respecto, el intendente Bahl añadióque "desde el primer día de nuestra gestión que venimos trabajando articuladamente con las universidades y con UNER y la Facultad de Ciencias Económicas en particular. El programa de acompañamiento hacia la universidad, nos motivó instantáneamente para trabajar en conjunto"."En nuestro proceso de modernización y profesionalización del estado Municipal, tenemos la sinergia de las universidades. Tenemos convenio con muchas facultades y nos sumamos a todos los programas. En esta propuesta en particular, nos sumamos en la logística y en las necesidades que surjan en el proceso de dictado", indicó.En ese sentido, dijo que "destacó la idea de acercar a los alumnos a una nueva modalidad de estudio y especialmente que puedan decidir con anticipación que carrera tomar. La Municipalidad está acompañando a la Universidad, en lo que sea necesario".