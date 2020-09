"Menos del 10% de la comunidad se interioriza por el consumo problemático"

La fundación Crescer cumplió 7 años de trabajo dedicado a la contención y prevención de consumos problemáticos en los jóvenes.



"Estamos celebrando siete años de intenso trabajo, mucho esfuerzo, mucha solidaridad y también frustraciones atravesadas para poder instalar en la comunidad entrerriana la palabra prevención", expresó a Elonce TV Sandra Cislaghi, Fundadora de fundación Crescer.



"No fueron años fáciles y nos toca atravesar la pandemia, donde con mucho orgullo puedo decir que nuestros jóvenes se reinventan. Pese a las dificultades siguieron sosteniendo el mensaje para llevar y transformar realidades en nuestra provincia", dijo.



Por su parte, Facundo Pervieux Director Institucional, agregó que "teniendo en cuenta el contexto histórico que estamos viviendo, mis compañeros lograron reinventarse a través de las redes sociales".



"Se desarrollan actividades para que los padres puedan llevar adelante en su casa con sus hijos, que en su momento nosotros llevábamos a los barrios. La intención es que la fundación siga en comunicación con la comunidad", remarcó.



La fundación durante la cuarentena se aboco al trabajo de prevención y acompañamiento a través de las redes.



En tanto Sandra, comentó que "fue muy interesante el pensar, el desafío que nos pospusimos, de que los jóvenes tienen en sus manos el poder construir otro futuro. No llega al 10% la comunidad que se interioriza o se preocupa por el consumo problemático. Es algo que quedo demostrados, que no le pasa a uno, sino que le pasa al otro, hasta que pasa".



"Eso es un problema para la comunidad, porque los conflictos sociales surgen en función del mal funcionamiento que tenemos como sociedad. Los lazos sociales están debilitados, algunos están rotos. El individualismo que fomenta el capitalismo, cala tanto que genera una dificultad al dialogo", indicó.



Al respecto, mencionó que "ante todo esto, ver que el joven ante los obstáculos no baja lo brazos, da la perspectiva de que, es posible otra sociedad".



Encuetas



La fundación tiene observatorio en donde realizan encuetas



En relación a eso, la fundadora dijo que "según me cuenta los chicos, el 50% de la sociedad se preocupa por la inseguridad. Algunos dirán que profesional va estigmatizar de ligar la inseguridad a la violencia y al consumo problemático, pero en muchos casos, hay una relación".



"Pero para muchos es más fácil pensar desde afuera y que se deposite en otro la responsabilidad de que la inseguridad la solucione otra persona, que pensar si nosotros no somos también, parte de esa construcción".