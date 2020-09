Una vecina mostró la enorme azalea que atesora y reveló el secreto de su belleza

Desde hace unos 30 años, una gigantesca azalea de 2.50 metros de altura embellece el patio de una vivienda de calle Pedro Balcar en Paraná."Es inmensa y la mantengo siempre húmeda con cascaras de papa y huevo, o yerba del mate amargo, y mucho riego, tanto en verano como en invierno", contó Alicia De Bustos a"Se la compré a un chico de Santa Fe que andaba vendiendo plantas, la traía de la localidad bonaerense de San Pedro", rememoró la vecina al dar cuenta de cómo obtuvo el adorno que atesora en su patio.Consultada a Alicia cuál es el secreto para que la azalea crezca tan vigorosa, ésta reveló: "En cinco litros de agua, le agrego dos cucharadas de vinagre de alcohol para regarla"."Nunca pensé que iba a tener una azalea tan hermosa y tan gigante en el frente de mi casa", confesó al remarcar que "hay años en los que florece de forma tan impresionante que no se ve ni una hoja"."Todos los años hago azaleas con el gajito, algunos prenden y otros no", comentó además."El sábado, una chica que cumplía sus 15 años, me pidió permiso para sacarse una foto y se hizo un mural con la azalea", comentó. "Es la única azalea del barrio Paracao", destacó orgullosa.Finalmente, Alicia confesó que habla a todas sus plantas. "A las plantas hay que quererlas con amor y cariño, al igual un padre a sus hijos. Porque las plantas son vida en la casa", resaltó.