Celebraron una misa con la presencia de fieles en Paraná

Protocolo para la celebración de los cultos

Política Municipio presentó el protocolo para la realización de celebraciones religiosas

Iglesias y templos

Sinagoga

Sociedad Falleció el ex arzobispo Mario Maulión

Este domingo, después de siete meses, volvieron a sonar las campanas de la parroquia San Agustín para invitar a fieles y darle inicio a la primera misa presencial en el lugar durante la pandemia."Estamos muy felices, volvemos a las misas y a la eucaristía. Es una alegría inmensa, volvemos distintos, porque hubo un cambio profundo en muchas personas", expresó ael padre Sergio Heyy.En relación a la cantidad de asistentes habilitados, dijo que "por el tamaño del templo, pueden asistir entre 58 y 60 personas. Tenemos un grupo de servidores que van ubicando a los feligreses que llegan y les indican las medidas que tienen que respetar. Deben venir con tapaboca y si es posible con su propio alcohol"."Debemos respetar el distanciamiento, toda es fuerza que queremos expandir para afuera, hay que vivirla hacia adentro. Fue una misa breve, de no más de 40 minutos, todos los días vamos a celebrar las misas", agregó el padre.En redes sociales "suspendimos la transmisión las misas semanales, solamente los sábados los vamos hacer para que quede grabado la misa dominical. La comunicación a través de estas plataformas la vamos a continuar, es algo que aprendimos y que incorporamos", indicó."La fe obra en las personas de una manera impresionantes y todos vamos a vivir un nuevo tiempo", finalizó.- Celebraciones realizadas en el menor tiempo posible- Cada templo debe ventilarse- Se incluyen medidas superficiales de ocupación.- Todas las personas deben conocer con antelación el modo en que se organizará la celebración- Al dar la comunión, se evitará el diálogo litúrgico y la comunión eucarística se distribuirá solamente en la mano. Sólo en este momento el comulgante podrá sacarse el barbijo o tapabocas.- Los ministros serán los únicos en movilizarse, acercándose a los bancos en los que están sentados los fieles que vayan a comulgar.- La Sinagoga podrá definir disponer un Sidur en cada asiento. Para ello, deberá realizarse previamente su desinfección.- No habrá ningún tipo de reunión o de aglomeración en el área del comedor. No habrá desayuno comunitario.