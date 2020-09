Hondo pesar por el fallecimiento del abogado Juan Antonio Tardelli

A los 87 años falleció en la madrugada de este domingo el abogado y reconocido dirigente radical paranaense Juan Antonio Tardelli. El letrado hacía algunos días que permanecía internado en un nosocomio local.



Su trayectoria y coherencia merced a una formación intelectual que lo destacaba dentro del centenario partido, lo llevaron a ocupar numerosos cargos partidarios, no electivos. A lo largo de su vasta carrera fue funcionario una sola vez, como asesor del ex gobernador Sergio Montiel entre diciembre de 1999 y mediados de 2001, cuando presentó su renuncia.



Tuvo un importante rol como abogado defensor de presos políticos durante la dictadura y fue co-fundador de la Multipartidaria de Entre Ríos por la recuperación de la democracia.



Tardelli era esposo de la ex presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Venus Caminoa, y padre de la abogada Fernanda Tardelli y el periodista, Antonio Tardelli.



Sus restos serán inhumados a las 16 de este domingo en el Cementerio Solar del Río, de Paraná, reportó Análisis.