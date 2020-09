Sujeto quemó la casa de su ex pareja tras una discusión: Ella pide ayuda

Una mujer, madre de dos hijas, perdió todas sus pertenencias como consecuencia de un incendio ocasionado por su ex pareja. Tras una discusión, ella buscó refugio en casa de su hermana y el sujeto aprovechó para quemar todo. Momentos de desesperación se vivieron cuando los vecinos pensaron que la mujer que se encontraba dentro de la vivienda quemada."En una pelea con mi ex pareja, él incendió todo", contó Daniela Vilchez aEl siniestro ocurrió en la noche de este viernes en el domicilio de calle Pedro Balcar al final, en Barrio El Perejil de Paraná."Le dije que me iba a la casa de mi hermana y él me dijo que iba a hacer todo para estar conmigo, pero nunca me imaginé que podía hacer algo así", lamentó al comentar: "Le pedí terminar la relación pero él no quería aceptarlo"."Los vecinos pensaban que yo estaba adentro, pero por suerte no fue así porque yo me había ido", agradeció la mujer. Y recordó que "dos días antes abrió el bidón de kerosene y quería quemar el placard"."Después me dijo que me iba a matar, que si no era de él, no iba a ser de nadie", reveló.Tras el incendio intencional a su vivienda, la mujer quedó sin nada. Radió la denuncia contra su ex y éste habría sido detenido en Lomas del Mirador II. Se trata de un hombre de 40 años que se desempeña como remisero.Quienes puedan colaborar con la damnificada, pueden comunicarse al 155301721.