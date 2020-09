Para no perder ventas: Comerciantes analizan si cerrar los negocios el lunes

Si bien el feriado del Día el Empleado de Comercio es el 26 de septiembre, cada año la celebración se acomoda para que coincida con un lunes, para que los trabajadores puedan disfrutar de la jornada sin concurrencia a sus trabajos.Este año debido a la crisis que atraviesa el sector, muchos comerciantes aun analizan si cerrar o este lunes."Estamos evaluando si cerramos, porque se necesita trabajar", aseguró la dueña de un comercio de indumentaria infantil aEn cuanto al movimiento durante el fin de semana dijo que "el día estuvo tranquilo, somos un comercio nuevo entonces estamos haciéndonos conocido".Consultada sobre las formas de pago con las que abonan los clientes a fin de mes, explicó: "Algunos pagan en efectivo por el tema de las promociones y otros aprovechan las cuotas con tarjeta".Por otra parte, otra comerciante dijo: "las ventas han estado muy flojas y hay muy poco movimiento"."Si no fuera porque tengo una hija que me ayuda a mantener el local, si no ya lo hubiera cerrado", explicóSobre el próximo lunes feriado dijo que "estoy aguardando saber si el resto de los comercios abren".