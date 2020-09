"No tenemos un planeta B": Movilización contra el cambio climático en Paraná

La jornada, denominada 'Día de Acción Global' y convocada por el movimiento mundial 'Fridays For Future', prevé más de 3.100 manifestaciones en diferentes países. Aunque múltiples actos se desarrollan en las calles de las principales ciudades, muchos otros son virtuales por las restricciones impuestas a causa de la pandemia.En la ciudad de Paraná, se replicó la movilización. Bajo protocolo y cuidando el distanciamiento, activistas de diferentes organizaciones se reunieron en la Plaza 1ro de Mayo, y marcharon hasta Casa de Gobierno, exigiendo políticas que sostengan el cuidado ambiental, ley de humedales y en contra de la instalación de granjas industriales de cerdos."Estamos conmemorando una huelga mundial por el clima. En Argentina, en casi todas las provincias, hubo movilizaciones. No tenemos un planeta B, y el calentamiento global y las consecuencias de un sistema que es ecocida, avanza sobre nuestros bienes comunes y la naturaleza", expresó a, Nadia Burgos."Nosotros nos paramos y decimos que esto no puede seguir sucediendo, necesitamos un cambio profundo a nivel mundial. Esta huelga climática, es la sexta vez que se realiza y está impulsada por la juventud, que está dispuesta a llevar los cambios necesarios, en un sistema capitalista, porque nos queda poco tiempo", dijo.Y agregó que "diariamente hacemos un gran esfuerzo para cuidar nuestro planeta, que es insuficiente, porque no hay políticas públicas que lo sostengan, por le hablamos directamente al Estado. Entre Ríos, es una provincia que tiene historia en la lucha ambienta".Al respecto, comentó que "Hoy se cumple un nuevo aniversario de la `Libertad por los ríos´, que es una lucha histórica en la provincia, en contra de las represas en el Paraná. La gente se suma como puede para cuidar el medioambiente, desde las tareas cotidianas, hasta reclamarle a las autoridades".En tanto, Malena, otra activista, dijo que "también marchamos por el avance del modelo productivo extractivista, que se profundiza cada día más. Hace días salió el plan de políticas ambientales del Gobierno Nacional y no toca los principales puntos que estamos reclamando, que es el agronegocio, la minería, la ganadería, entre otros".En ese sentido, remarcó que "no pueden seguir pasando los años y que nadie nos escuche, esto es urgente, ya no queda tiempo. No podemos sentarnos a debatir cosas ínfimas, mientras el planeta se sigue destruyendo"."Están desalojando a comunidades originarias, para plantar soja, para poner vacas, mientras están matando animales. No podemos seguir como que no está pasando nada, porque está ocurriendo y nos está afectando principalmente a nosotros, los humanos", finalizó.