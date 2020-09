Laicos autoconvocados marcharán para que se habilite la celebración de misas

Sociedad Bordet habilitó las celebraciones religiosas en todo el territorio provincial

Laicos autoconvocados concentrarán este lunes a las 10hs en Plaza de las Colectividades, desde donde marcharán en caravana hasta a la Municipalidad, a fin de hacer entrega de un petitorio a las autoridades "para que se habilite la celebración de misas" en los templos de la ciudad."Convocamos a una marcha para el lunes porque es indispensable y vital para nosotros, la posibilidad de la celebración de la misa", explicó auno de los representantes de los laicos autoconvocados, Roberto Caloni.Y continuó: "Es fundamental dejar en claro que pretendemos una habilitación que tenga en cuenta el espacio proporcional de cada templo porque cualquiera que los conozca sabe que las dimensiones son distintas: no son lo mismo diez personas en una capilla chiquita que en la Catedral".Según explicó, la convocatoria se justifica "en la necesidad que tenemos los católicos, como ciudadanos, e incluso haciendo referencia al Artículo 14 de la Constitución Nacional que garantiza la libertad de culto".Al solicitar que se habilite la participación en las celebraciones religiosas, Caloni comentó que "en orden a la pandemia, elaboramos un protocolo de 12 páginas para la celebración de la misa con barbijo y respetando la distancia social"."Nos indigna que haya lugares que a pesar que podrían ser focos de contagio, admiten más cantidad de personas", apuntó al aclarar que los laicos "no pretendemos que esos lugares dejen de funcionar". "Para los católicos es vital que vuelvan las misas", remarcó.Según comentó, de cara a la movilización de lunes, "quienes no tengan la posibilidad de trasladarse en automóvil, podrán concentrarse en el atrio de la Catedral, respetando la distancia social y el uso de barbijo".