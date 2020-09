Habilitación de deportes: "Los chicos necesitan moverse en un espacio físico"

Darío Albornoz, entrenador de básquet del Club Patronato

Política Habilitan nuevas disciplinas deportivas para entrenamiento y sin contacto físico

se mostró muy conforme con la decisión del gobierno provincial de habilitar nuevas disciplinas deportivas para entrenamiento y sin contacto físico. "Por suerte, pudimos llegar a un punto en común con el reclamo que veníamos haciendo", apuntó aRecordemos que"Entendemos que la posibilidad de volver se da para grupos de menos de 10 personas; entendemos que es una buena medida. Otro de los puntos es que la actividad sea en gimnasios cerrados, teníamos algunos miedos, pero como se habilitaron otros deportes como el squash, artes marciales, que se hacen en lugares cerrados, entendemos también que los deportes colectivos, para los que tenemos gimnasios, los podemos utilizar y no solamente el playón, que lo podemos hacer en los dos lugares", aseguró Albornoz.Asimismo,, que no se puede salir todos a la calle, por cómo está la situación epidemiológica. Sí creemos que podremos ir retomando gradualmente la actividad como era entonces, con todos los cuidados y un ordenamiento interno que cada club tendrá para que esto surta efecto y no tenga consecuencias negativas".

Será positivo reencontrarnos físicamente, más allá del distanciamiento

En el caso puntual de Patronato, hemos compartido una experiencia virtual, por ejemplo, con el día del amigo, fue maravilloso.: sacarlos de ese desgano que estaban viviendo, de estar en la virtualidad solamente, conectados por un teléfono, una compu, a poder vernos, charlar y poder entrenar, eso será positivo, ellos necesitan moverse en un espacio físico y hoy no lo tenían".Por último, agradeció "a toda la familia del deporte, que se ha comportado 'de diez'. Los clubes de barrio, los del centro,Y eso, en estos tiempos se valora mucho". Elonce.com.