El 70% de embarazos adolescentes son no deseados: "Hay mucha información falsa"

Ley 26.150, Educación Sexual Integral

UNICEF, FEIM , UNFPA Y más de diez organizaciones de la sociedad civil presentan una nueva edición de la campaña #PuedoDecidir, dirigida a chicos y chicas de entre 13 a 18 años, en el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo no Planificado en la Adolescencia."La campaña trata la prevención de embarazo adolescente. 7 de cada 10 embarazos son no deseados. Lo que pasa es que hay desinformación, y desde nuestra campaña queremos informar para prevenirlos", expresóLex Serebrinsky, vocera de la campaña."El tema siguen siendo tabú y hay información errónea. Cómo, por ejemplo, que la pastilla hormonal de emergencia, no se puede tomar más de dos o tres por año o que la doble protección en el campo de látex, es mejor".En tanto Iván Giani dijo que "en Argentina el método anticonceptivo más conocido es el preservativo para pene, que se decidió denominarlo así, por una cuestión de diversidad de géneros. Por su parte, el preservativo vaginal es bastante escaso en el país. También existen el DIU, el implante y las pastillas anticonceptivas".Y agregó que "las pastillas de emergencias hormonal, tiene toda la carga de las pastillas anticonceptivas del mes, por eso no se recomienda tomarla, salvo en casos de urgencias. Pero es confiable".Al respecto, Alex comentó que "lo más importante para que los adolescentes están informados es a través de la Ley de Educación Sexual Integral. La legislación no se lleva a cabo como debería"."Hay muchas denuncias de estudiantes y profesores, de que no se da la educación o se muy poco. Estas denuncias no son tomadas en cuenta, y en muchos casos no se da ESI, y es una ley", remarcó.Por su parte, Iván mencionó que "el aprendizaje que tuve fue en la escuela, en un taller que dictaban y al cual pertenezco. Considero que tenía la información suficiente a la hora de tomar la decisión de dar ese paso".Una estadística que se difundió, data que casi el 19% de los niños nacidos vivos, corresponden a madres adolescente y la mayoría son embarazos no deseados.En relación a ese tema, Alex señaló que "la mala información genera accidentes de embarazos no deseados o contraer enfermedades de transmisión sexual. Por eso es tan importante la ley de Educación Sexual Integral, por esas cosas son prevenibles"."Muchas organizaciones están dando talleres y cursos gratuitos sobre estos temas. También, estamos tratando de llegar a los barrios más vulnerables, donde hay muchas personas que no tiene acceso a esa información o que simplemente no van a la escuela.Sobre la campaña, "pueden encontrar información en http://puedodecidir.org , también hay mucha información sobre métodos anticonceptivos y mitos".