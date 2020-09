Expectativas centradas en que se habiliten "el fútbol metegol y el fútbol tenis"

Más de seis meses llevan las canchas de fútbol 5 con las puertas cerradas y la situación económica de los "cancheros" no da para más, aseguran. Se contempla una alternativa, indicaron a Elonce TV, mencionando que "están avanzadas las gestiones con el gobierno para que se habiliten las modalidades de "fútbol metegol" y fútbol tenis".



Una de las disciplinas cuya práctica sigue estando prohibida, en el marco de la pandemia por Covid 19, es la de Fútbol 5. Néstor Capdevilla, desde el sector, en diálogo con Elonce TV, indicó que "es uno de los rubros más críticos, que durante más tiempo hemos estado cerrados, incluso fuimos los primeros en cerrar, lamentablemente. No se puede sostener un negocio, con seis meses cerrado".



Contó sobre su caso particular, enunciando que "por suerte tenía unos ahorros, con los que fui solventando los gastos que tenía. Esos ahorros los tenía para cambiar césped y demás, pero tuve que usarlos. Tuvimos que cortar todos los servicios. No sólo en mi caso, sino todos los colegas han sufrido una situación similar, porque es imposible de sostener".



Por otra parte, adelantó que tras conversaciones que han tenido con el Gobierno "aparentemente se irían a autorizar, a partir del 1º de octubre, el formato de fútbol metegol. En este caso la cancha se divide en sectores, para que no tengan contacto físico ninguno de los que juegan, y también se habilitaría el fútbol tenis, que juegan 2 y 2, muy similar a lo que es el paddle". Elonce.com.