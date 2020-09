"Es un día triste para la música", dijo Satler sobre la muerte de Néstor Cuestas

Homenaje a Juan del Gualeyán

El recuerdo de Néstor



La música folclórica entrerriana llora la partida del amigo Néstor Cuestas, quien falleció a los 76 años de edad. Autor, compositor, músico, arreglador musical, escritor, cantor, investigador, tuvo su tiempo como locutor y conductor de radio y televisión, como también, fue director de Radio Nacional.Koky Satler, Asociación Argentina de Intérpretes.En 2019, a 40 años de la grabación de "Juan del Gualeyán", un símbolo de la música entrerriana, se le rindió homenaje a los intérpretes que acompañaron a Los Hermanos Cuestas: Miguel González, Julio López e Ismael Bejarano, en reconocimiento a su aporte a la música nacional."El año pasado, logramos que los hermanos Cuestas se den un abrazo, homenajeamos a ellos y a los músicos que formaron parte de "Juan del Gualeyán". Cuando aún no eran tan conocidos, recorrieron un sin número de festivales y eventos del país", dijo."Era un tipo con un humor ácido, muy divertido. Cuando era adolescente, el me hacía enojar y yo entraba en su juego. En ese momento yo estaba transitando mi etapa en el Rock y él me hablaba pestes de los rockeros, solo para hacerme enojar. Era un gran contador de historias, si había pasado algo chiquito, él lo exageraba al contarlo.", comentó.Y agregó que "con los años, cuando con Los Príncipes, tuvimos un reconocimiento nacional, tanto Néstor como Rubén, nos apoyaron un montón. De más grande, cuando integré la asociación, siempre él y su familia me dieron toda su confianza".Al respecto, mencionó que "Los Hermanos Cuestas, siempre le hicieron un lugar a los músicos que estaban comenzando su carrera. En su momento de éxito, podrían haber contrato a músicos de Buenos Aires, muy experimentados, pero siempre trabajaron con sus propios músicos, jóvenes y entrerrianos".Al finalizar, señaló que "esta fue unos días durísimos para nuestra música. A la situación complicada que estamos viviendo los músicos, se agrega la perdida de personas muy valiosas".