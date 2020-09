Protesta de trabajadores de casino: "Necesitamos volver a trabajar con urgencia"

Empleados de casinos nucleados en ALEARA, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, se concentraron, este martes, sobre calle 25 de Mayo y realizaron una caravana hasta Casa de Gobierno."Continuamos con el mismo reclamo, no pudimos tener respuestas del gobierno. Vamos a presentar un nuevo pedido de audiencia para tener una respuesta", dijo uno de los trabajadores, Ismael Barreto, a"Cerramos el 15 de marzo y aun no tuvimos respuestas. De nuestro sueldo, un 30 por ciento corresponden a las adicionales y en los ATPS solo nos pagaron un 75 por ciento del básico, hubo compañeros que cobraron alrededor de 16.000 pesos, es imposible que una familia pueda vivir con eso", declaró.Por su parte, Luciana Benetti, representantes del sector gastronómico de casinos dijo que "nuestra situación es muy similar, de la reapertura de los casinos dependen un montón de familias que hoy en día no perciben a totalidad del salario"."Tenemos muchos compañeros tanto del casino como del hotel que no han percibido ni ATP y IFE y hace seis meses que están parados, la situación se complejiza mucho más", culminó.