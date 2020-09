Apuñalado para robarle: "Salís a trabajar como cualquier día y te pasa esto"

cuando dos delincuentes lo abordaron para robarle la mochila. El chico salía de su casa para dirigirse a trabajar. Ocurrió alrededor de las 22, hace una semanade la capital entrerriana.en el Hospital San Martín. Tuvo una rápida recuperación y afortunadamente, ya fue dado de alta.Los vecinos salieron de sus casas para mostrar el apoyo al joven y con un cerrado aplauso pidieron que los delincuentes sean detenidos prontamente."Hace una semana fue el hecho y el domingo me dieron el alta, la recuperación fue muy rápida", manifestó el joven a Elonce TV.Hace una semana atrás, Nahuel estaba a la espera de un remís para dirigirse a su trabajo. Ya había cerrado la reja de su casa. Los malvivientes lo atacaron y se apoderaron de su documentación, una mochila y dinero en efectivo.

Tuve un acto reflejo, comencé a forcejear por la mochila y me atacó

Foto:



"Trabajo en una hamburguesería. Mi jefe me había pedido que vaya un rato antes ese día, me dijo que me pagaban un remis, así que salí a esperar el auto, afuera de la reja de mi casa. Ahí fue cuando me abordaron de atrás los motochorros, no pude entrar a mi casa porque ya tenía cerrado el portón. Tuve un acto reflejo, comencé a forcejear por la mochila y me atacó", indicó el joven.Mencionó que la policía se acercó hasta su casa y le dijo que "cuentan con información" pero le pidieron "si podía aportarles más detalles".Dijo que,Agradeció todo el apoyo brindado a partir de lo que pasó. Y