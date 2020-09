Club Atlético Talleres concreta un sueño y pide la colaboración de los socios

Temporada de verano

El Club Atlético Talleres, está concretando un sueño y realizan obras de modificación en la cancha de básquet."Estamos felices de poder emprender este desafío. El parque de la cancha estuvo desde el inicio y de ahí nacieron nuestras primeras estrellas", expresó aRaúl Montenegro, presidente de la sub comisión de Básquet masculino."La obra consiste en reemplazar el piso, que ya no resistía más reparaciones de emergencias. Se levanta completo el parque y la hacemos de nuevo, de paso aprovechamos para ampliarla hasta que nos permita el presupuesto", dijo.Y agregó que "el club crece cada día y se armaron muchos grupos. Si bien yo soy la cara visible, atrás de este proyecto estamos trabajando seis subcomisiones, todos juntos sin mezquindades".En tanto, Marcela Ghietto, presidenta del club, comentó que "Talleres es una gran familia y este proyecto fue un sueño del básquet masculino, y desde la comisión directiva los acompañamos. También, están apoyando las otras disciplinas que utilizan el gimnasio o estadio de básquet"."Desde hace tiempo que estamos haciendo muchas ventas para juntar plata, pero ahora vamos a lanzar la venta del metro cuadrado de la cancha, para las familias. Es una manera de colaborar", mencionó.Sobre los trabajos durante la pandemia, Marcela señaló que "mientras la institución estaba cerrada para los socios, continuamos con la mantención de las instalaciones y las obras. Acondicionamos el club para la vuelta de los deportistas a nuestras canchas".En relación a esto, la presidenta remarcó que "creemos que de alguna manera la pileta va a funcionar, bajo estrictos protocolos y alineándonos con lo que establece la ciudad. No estamos preparando y estamos atentos"."Sacamos el derecho de pileta al mismo precio del año pasado, con un descuento especial para los socios que nos estuvieron acompañado y ayudando en estos seis meses", finalizó.