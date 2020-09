Día Mundial Sin Auto: Cada vez son más los paranaenses que utilizan la bicicleta

"Donde entra un auto caben 10 bicis"

El 22 de septiembre es el Día Mundial sin Automóvil (DMSA). Esta fecha tiene como objetivo desalentar el uso de vehículos que contaminan el ambiente y promover medios de transporte sustentables y que benefician a la salud.En la década de 1970 comenzaron a surgir las primeras ideas para desalentar el uso de vehículos, y promover medios de transporte más eficientes. Estas nociones estaban motivadas por la crisis del petróleo y la cantidad de accidentes viales que ocurrían en la época. Sin embargo, no es hasta octubre de 1994 cuando se organizan las primeras jornadas sin autos.En Paraná y alrededores cada vez son más las personas que eligen utilizar la bicicleta como medio para trasladarse. En este último tiempo se pudo observar numerosos grupos de ciclistas realizando salidas donde participaban hasta familias completas."Estamos celebrando del día mundial sin auto. Promovemos el uso de otros vehículos que no contaminen", señaló a Elonce TV, integrante de Cicloturismo Paraná Lorena Suarez.En este sentido agregó: "Muchos países han alentado el uso de la bicicleta generando infraestructura como las ciclovías y hay un gran movimiento de ciclistas que las utiliza".En la zona sur de la capital entrerriana hace pocas semanas inauguraron una cicloví en avenida de las Américas, que rápidamente muchos ciclistas comenzaron a utilizar. También hay otra ciclovía demarcada en calle Maciá y la primera que hubo en la ciudad fue una bicisenda en el parque Urquiza.El gobierno provincial alienta el uso de la bicicleta colocando en diversos sectores estructuras para poder dejar la bicicleta "estacionada". Una de las estructuras ubicadas en uno de los laterales de la casa de Gobierno dice "Donde entra un auto caben 10 bicis" .Sobre la cantidad de personas que utilizan este medio de transporte, Suarez dijo que "me genera mucha alegría ver familias que salen a andar en bici, es una postal muy linda que en otros momentos no se daba. En el tránsito somos muchos participantes como automóviles, bicicletas, motos, colectivos y todos de debemos respetar las normas"."Vemos a menudo muchas infracciones de ciclistas, y si queremos que nos respeten debemos cumplir las normas como respetar los semáforos y el lado de la calzada para circular", aseguró.Por su parte, Marcelo Fornari destacó: "Es muy importante contar con las medidas de seguridad como casco, luces en las bicis, prendas de colores fuertes y de ser posible chalecos con cintas".En cuanto a los hechos lamentables de robo de bicicletas, dijo: "no estamos exceptuados a estos hechos, muchas veces se recomienda salir en grupo y no utilizar auriculares para estar atentos sobre lo que pasa alrededor"